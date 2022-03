Pour les supporters du PSG, "un rendez-vous chez le psychologue ne suffira pas"

Après une nouvelle élimination prématurée en Ligue des champions, les supporters du PSG avaient besoin de confier leur haine, leur désespoir, leur colère, leurs regrets... Telle une consultation chez un psy, chacun a mis des mots sur ses douleurs et ses pensées les plus sombres, dans l'espoir d'aller peut-être mieux un jour.

Mathéo, président du groupe de supporters à Assas et au bar avec 200 personnes qui sont vite rentrées chez elles au coup de sifflet final

" Comment c'est possible qu'après l'égalisation, ton équipe s'effondre comme une équipe de DH ? " Mathéo

Felix, crise de nerf en solitaire

" Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, tu sais que tu les verras en boîte le soir même ou faire leurs parties de poker jusqu'à 3h du mat. " Félix

On a pris un but sur l'engagement... Même sur, ça n'arrive pas ! J'ai vécu la, Manchester United, mais là on avait de l'espoir avec la finale à Paris, parce que je pense qu'on pouvait taper tout le monde. Mais dans le fond, vu le jeu qu'on produisait en Ligue 1, parce que quand tu te reposes sur des miracles sans aucune certitude, tu doutes en Ligue des champions. Pour la première fois depuis cinq ans, j'ai pleuré à cause d'un match. Même lors de la, je n'avais pas pleuré ! J'étais dégoûté, parce qu'on a dominé sur 180 minutes. Puis après, je me suis dit que ça nous permettrait peut-être de mieux repartir. Je pense qu'il faut tout changer au club, arrêter d'empiler les stars, et il faut un autre projet tout de suite. Leonardo ça doit dégager, Pochettino aussi, Di María... La solution, ce n'était pas d'envoyer des droites à l'arbitre, parce que le problème, ce n'est pas s'il y a faute ou pas. Je pensais que la question du mental avait été réglée, et on est revenu dans les fantômes desprécédentes. Comment c'est possible qu'après l'égalisation, ton équipe s'effondre comme une équipe de DH ? Avec un coach sans charisme assis sur le banc de touche sans bouger, des joueurs qui arrêtent de courir... C'était lunaire. Mais je pense que les victoires sont plus belles quand les souffrances sont fortes, et si un jour on gagne la Ligue des champions, ça sera encore plus fort !Je suis déçu, comme tous les ans. Je pense que c'était même pire que les… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com