"Pour les jeunes, le PSG est le monde de l'illusion"

Comme chaque année, en cette période de préparation, les Titis se voient offrir l'opportunité de briller au fil des matchs amicaux du PSG, avant de - pour la plupart - rentrer dans le rang une fois la saison venue. Choyés par leurs supporters, ces derniers ont ainsi toujours eu une place privilégiée dans le cœur des suiveurs du club de la capitale, en dépit d'une direction rarement tendre avec ses protégés. Un paradoxe antérieur à QSI, que tentent d'analyser les principaux concernés.

Boukary Dramé : défenseur du PSG entre 2005 et 2007 (38 matchs).

Tripy Makonda : défenseur du PSG entre 2008 et 2011 (27 matchs).

Guy Lacombe : entraîneur du PSG entre 2005 et 2007.

Anthony Vivien : président de l'association "Titis du PSG", à l'origine du terme "Titi" .

Aux racines du "Titi"

""Titi", c'est la définition d'un petit mec débrouillard. Un gars qui réussit à s'en sortir dans une ville aussi compliquée que Paris. Et c'est ce qui nous définit nous, les "Titis parisiens"." Boukary Dramé

, c'est la définition d'un petit mec débrouillard. Un gars qui réussit à s'en sortir dans une ville aussi compliquée que Paris. Et c'est ce qui nous définit nous, les "Titis parisiens". Nous sommes parvenus à grimper les étapes jusqu'à signer professionnel chez nous, dans notre ville, dans notre club. On représente l'identité parisienne.Il y a forcément une forme d'attachement à la région parisienne. Contre d'autres clubs d'Île-de-France, on connaissait la valeur qu'avait le match. Sans être péjoratif, un joueur qui vient d'une certaine campagne, il aura peut-être du mal à s'inscrire dans le climat parisien. Ce terme de, c'est Anthony Vivien qui l'a mis au goût du jour. C'était le moment où on commençait vraiment à s'intéresser à la formation parisienne, et cette expression a commencé à s'inscrire dans notre quotidien.Ça remonte à août 2006, au lendemain du titre de champions de France U18 avec la génération Chantôme, Sankharé, Mulumbu, etc. J'avais été très déçu de la couverture de ce titre par le club, alors qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir de tels résultats avec ses jeunes. C'est là que tout a commencé, ce titre a servi de tremplin à plusieurs jeunes. J'ai donc voulu mettre ça en avant, il fallait trouver un surnom comme pour les Minots de Marseille, les Gones de Lyon ou les Ch'tis dans le nord. Il y a des codes, on ne porte pas Lire la suite de l'article sur SoFoot.com