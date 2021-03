Pour le foot amateur, une fin de saison au goût d'injustice

Le foot amateur est officiellement arrêté. Cette décision, qui ne fait qu'entériner la réalité de cette terrible saison 2020-2021, constitue un terrible coup de massue pour ces dizaines de milliers de clubs, et leurs millions d'adhérents ou adhérentes. Surtout, elle témoigne à quel point le sport d'en bas paie le prix fort des mesures restrictives pour lutter contre la pandémie. Quitte peut-être à priver le pays de tout ce qu'il pourrait lui apporter pour nous aider à supporter ce contexte exceptionnel.



Le sport sacrifié ?

Les compétitions amateurs ne reprendront donc pas pour la deuxième saison consécutive. Une situation exceptionnelle, y compris du point de vue historique. Le communiqué de la FFF valide surtout un état de fait :Depuis fin octobre, en raison de la crise sanitaire, les tableaux de classement ne bougeaient plus de toute manière. Il ne s'agit pas tant de critiquer une annonce purement administrative que de se désoler de réaliser à quel point le football reste un élément secondaire dans la vie du pays, malgré l'indéniable importance qu'il occupe sur le plan social, culturel et presque psychologique dans le bien-être de nation. Et nous ne parlons pas des pros, qui de leur coté continuent de pouvoir taper le cuir, quelque soit le niveau de contamination ou de prévalence de la Covid-19 (deux ou trois supérieure à la moyenne nationale).Dans son ensemble, le sport associatif a particulièrement subi les conséquences des diverses mesures restrictives successives qui se sont multipliées, ou reproduites, au fil des mois et de la reprise de l'épidémie : confinement, couvre-feu, etc. Évidement certains ont pu occasionnellement retourner à l'entraînement tel le FC Paris Arc-en-ciel , en respectant un protocole sanitaire assez strict. D'autres ont rusé ensuite sur les city-stades ou les aires de jeu, comme à Vincennes, à Paris. Mais le calendrier, la routine rassurante et nécessaire du match du samedi ou dimanche, ou parfois en semaine, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com