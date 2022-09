Pour l'AC Milan, San Siro doit redevenir imprenable

Ce mercredi soir, l'AC Milan, championne d'Italie en titre, accueille le Dinamo Zagreb. Stat folle : les Milanais courent après une victoire à domicile en Ligue des champions depuis neuf ans. Et ça tombe bien : ils affrontent un adversaire qui n'a plus gagné le moindre match de C1 à l'extérieur depuis 24 ans.

AC Milan Dinamo Zagreb 14/09/2022 à 18:45 Ligue des champions Diffusion sur

Le 18 septembre 2013, les tifosi de l'AC Milan se rendent à San Siro, comme ils en ont l'habitude, pour un match de poule de Ligue des champions. L'affiche du soir ne fait, il est vrai, pas franchement rêver. Pas forcément au vu de l'adversaire, le Celtic, mais au vu du onze aligné par Max Allegri : dans l'équipe milanaise, on trouve ce soir-là Cristian Zaccardo, Valter Birsa, Cristián Zapata, Kevin Constant ou encore Alessandro Matri. On est loin, bien loin, de l'armada qui remportait six ans plus tôt la Ligue des champions, à Athènes, face à Liverpool. Ce soir-là, Milan galère, est sauvé une fois par sa barre, mais finit par s'en sortirgrâce à deux buts inscrits dans les dix dernières minutes, par Zapata (frappe déviée) et Balotelli. 2-0, les supporterspeuvent rentrer chez eux satisfaits. Ce dont ils sont alors loin de se douter, en revanche, c'est que cette victoire sera la dernière de leur équipe en Ligue des champions, à San Siro. Avant une longue traversée du désert, qui dure depuis neuf ans.