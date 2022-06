Pour Florentino Perez, Mbappé "a cédé a une pression politique et économique"

Le président du Real Madrid Florentino Perez, le 14 février 2022 au Parc des Princes à Paris, à la veille du quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain ( AFP / FRANCK FIFE )

Le président du Real Madrid Florentino Perez a accusé l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé d'avoir cédé à des "pressions politiques et économiques" pour renouveler son contrat avec le club français, dans une interview à l'émission "El Chiringuito".

L'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé déborde le milieu de terrain allemand du Real Madrid Toni Kroos, lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions, le 9 mars 2022 au Stade Santiago Bernabeu ( AFP / GABRIEL BOUYS )

"Il a toujours déclaré que son rêve était de jouer au Real Madrid et environ quinze jours avant (d'annoncer sa décision), la situation avait changé à cause de la pression politique et économique" qu'il a subie, a estimé mercredi soir le président madrilène, sur la chaine Mega.

Perez, qui ne s’était pas encore exprimé publiquement sur le transfert avorté de Mbappé à Madrid le 22 mai dernier, a insisté longuement sur l’aspect politique décisif, selon lui, pour faire pencher la balance en faveur du PSG.

"Cela, plus l'argent et le leadership sportif, l'a fait changer d'avis. Quand on se retrouve dans une situation de panique comme celle-là, on essaie de s'en sortir par tous les moyens, je le comprends même, parce que ce n'est pas facile de recevoir un appel du président de la République", a poursuivi Florentino Perez.

Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG et de l'équipe de France de football, félicité par le président Emmanuel Macron, après la victoire de Paris face à Monaco en finale de la Coupe de France, le 10 mai 2021 au Stade de France à Saint-Denis ( AFP / FRANCK FIFE )

Kylian Mbappé et Emmanuel Macron ont échangé au téléphone avant que l'attaquant français ne prenne sa décision. L'attaquant a dit avoir apprécié les "bons conseils" du président français, et ce dernier a assuré que Mbappé avait fait son choix "en conscience".

"Ici, il est difficile de comprendre que le roi d'Espagne appelle un club... C'est une chose très difficile à comprendre (...). Je crois d’ailleurs que ça n’est pas un très bon signe pour le reste des clubs en France", a ajouté le président du Real Madrid, expliquant aussi la décision de l'attaquant français par les relations entre le Qatar, propriétaire du PSG depuis 2011 via son fonds souverain, et la France.

- La Super Ligue "toujours en vie" -

Kylian Mbappé et le président du PSG Nasser Al-Khelaifi lors d'une conférence de presse au Parc des Princes le 23 mai 2022 deux jours après l'annonce la prolongation du contrat de l'attaquant parisien ( AFP / FRANCK FIFE )

"Il a deux États, le Qatar et la France, qui sont liés, et le Qatar demande quelque chose au président français... et je le comprends comme ça parce que sinon c'est impossible", a-t-il poursuivi.

Le président merengue n’a toutefois pas fermé définitivement la porte à Mbappé. "Pas maintenant, parce que ce Mbappé n'est pas mon Mbappé", a-t-il répondu lorsqu'il lui était demandé s'il rêvait encore de voir la star française sous le maillot du Real Madrid.

"Maintenant, si ça change, la vie prend mille tours", a-t-il dit, insistant sur le fait qu'"aucun joueur dans toute l'histoire du Real Madrid n'a été au-dessus des autres".

Perez est aussi revenu sur la Super Ligue, cette compétition privée qu’il portait avec onze autres grands clubs européens et qui avait ébranlé l’équilibre du football l’an dernier, assurant que le projet était "toujours en vie".

La Super Ligue "est toujours vivante", a affirmé Perez en attendant une décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qui doit examiner les 11 et 12 juillet un litige entre l'UEFA et les promoteurs de cette compétition.

En mai dernier, Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, farouche opposant à la Super Ligue qui remettait en cause l’hégémonie de l’instance européenne, avait assuré qu’elle était "terminée pour au moins vingt ans".

Logos des clubs de la Juventus Turin, du FC Barcelone et du Real Madrid, qui clament, depuis le 8 mai 2021, leur ambition de créer une Super Ligue, malgré le désistement de 9 autres clubs européens suite aux menaces de représailles de la part de l'UEFA ( AFP / Marco BERTORELLO )

Des douze clubs, seuls trois --la Juventus Turin, le Real Madrid et le FC Barcelone-- clament toujours leur ambition de faire aboutir ce tournoi privé.