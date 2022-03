Pour Deschamps, c'est déjà le printemps

Avec le Qatar en ligne de mire, Didier Deschamps a lancé son année 2022 avec une liste de 23 joueurs laissant la place à la nouveauté, et dessinant déjà les tendances à suivre. Les convocations des débutants Christopher Nkunku et Jonathan Clauss, ou un groupe façonné pour jouer avec trois défenseurs centraux en attestent : les prochains jours auront déjà goût de préparation pour la prochaine Coupe du monde.

"Dans mon esprit, il y a toujours le désir, cette nécessité d'oxygéner. Ce n'est pas figé non plus. Il y un fil conducteur, un noyau dur, l'expérience est essentielle, mais amener de la fraîcheur, c'est bien." Didier Deschamps, open-minded

Avec Clauss et Nkunku

Au moment de dévoiler ses premières cartes de l'année 2022 , Didier Deschamps, dans son costume bleu nuit cintré et sous son bronzage d'hiver, se sent déjà à l'étroit. Parce que les choix pour cette liste étaient difficiles, après quatre mois d'hibernation pour l'équipe de France, mais aussi parce que le chronomètre est déjà lancé. Dans 249 jours, pour être précis, les Bleus iront défendre leur titre au milieu des dunes du Qatar. Ça paraît loin, mais c'est déjà demain. Et ce n'est pas le calendrier chamboulé par les impératifs météorologiques, ou une préparation express qui n'offrira que huit matchs avant le Mondial, qui vont le perturber.Là où, les années paires, cette liste de mars sert normalement d'indicateur pour l'échéance du mois de juin, elle n'ouvre ici qu'une fenêtre pour s'ajuster, bricoler, observer. Encore plus lorsque le programme de ce rassemblement prévoit des rencontres amicales contre les sélections de Côte d'Ivoire (vendredi 25 mars à Marseille) et d'Afrique du Sud (lundi 28 mars à Lille)., se projette Deschamps, avant de nuancer.Ainsi, le sélectionneur a ressorti de son coffre ses cadres désormais inamovibles (Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez, Pogba, Kanté, Rabiot, Mbappé, Griezmann et Benzema), a reconduit les satisfactions de 2021 (Theo Hernandez, Koudné, Tchouaméni, Guendouzi, Diaby), tout en profitant d'une courte latitude pour introduire de nouvelles têtes .