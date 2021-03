Pour Bartomeu, le bateau a culé

L'arrestation de Josep Maria Bartomeu lundi matin a secoué toute la Catalogne. Une onde de choc aux allures de séisme qui semblait pourtant prévisible. Visé par une multitude d'affaires judiciaires, dont le fameux "Barça Gate", l'ancien président du FC Barcelone paie la gestion désastreuse d'un club mythique. Choisi pour succéder au sulfureux Sandro Rosell au mois de janvier 2014, le Barcelonais de naissance n'aura pas su apprendre des erreurs de son prédécesseur. Sept ans plus tard, il se retrouve à son tour seul face à un destin cruel.

Mensonges et calomnies

Ce lundi a sonné le glas d'une période sombre et amorcé un nouveau chapitre dans la vie du FC Barcelone. Josep Maria Bartomeu, Òscar Grau, Jaume Masferrer, et Román Gómez Ponti viennent de passer une journée entière au commissariat de Les Corts. Il y a un peu moins de six mois, Bartomeu quittait pourtant sa fonction de président, sous la pression de supporters furieux et des menaces à peine voilées de Lionel Messi. Élément déclencheur d'une cascade de malheurs, la prolongation deaura précipité la chute déjà amorcée du dirigeant et de ses collaborateurs. Cette matinée du 1mars a donc vu, la police catalane, débouler dans les locaux du Camp Nou afin de récupérer les documents liés à ce, point de départ du précipice.Tout commence le 17 février 2020. Alors que les premières rumeurs sur le contrat de Leo Messi s'ébruitent, SER Catalunya fait état d'une étrange opération de communication menée par Josep Maria Bartomeu. Dans son programme, la radio révèle que le président aurait signé un partenariat avec I3 Ventures, une société spécialisée dans les télécommunications et les relations digitales. Cet accord a pour but de former un mouvement de propagande en faveur de la direction et de dénoncer les agissements de plusieurs membres du club sur les réseaux sociaux. Par le biais de faux comptes subtilement intitulésou encore, une véritable campagne de manipulation d'opinion est lancée. On peut ainsi y apprendre queet que le FC Barcelone aurait