"Pour alimenter la presse, il y a toujours des joueurs complices"

Passé par la Ligue 1, la Ligue 2 et le National, désormais installé au Macarthur FC en Australie, le milieu de terrain Loïc Puyo (31 ans) a décidé de prendre la plume pour So Foot afin de raconter son quotidien de joueur. Pour sa quatrième chronique, il s'attaque à un gros morceau : le rapport aux médias.

L'Équipe, lu par des milliers de fans de sport, là ça pique ! Concernant tous ceux qui prétendent passer outre, j'ai quand même un doute. Car il faudrait pour cela un sacré recul et une grosse force de caractère. À l'issue d'un match, on arrive - presque - tous à savoir si l'on a été bon ou mauvais. Alors, lorsque la note n'est pas en adéquation avec son auto-analyse, c'est forcément la faute du journaliste. En presse locale notamment, le journaliste qui suit les matchs est au plus près de l'effectif, on le croise dans la semaine, à l'entraînement, c'est lui qui voit toutes les rencontres. Alors on a tendance à penser qu'il y a toujours dans ses jugements une dimension humaine, forcément subjective : le feeling que l'on va avoir avec lui, la manière dont on lui dit bonjour et réciproquement, si on répond volontiers à ses questions ou à côté de ce qu'il voudrait entendre... Lors de ma première saison à Amiens, en Ligue 2, j'avais été invité - en accord avec le club - à une émission de France Bleu Picardie. C'était une saison cata en matière de résultats, et je sentais bien qu'on me jetait dans la gueule du loup en m'envoyant dans ce débat hebdomadaire. C'était la première émission de radio de ma carrière, et le journaliste du