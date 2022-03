Portugal : Otávio, l'essayer c'est l'adopter

Mars 2021 : Otávio, alors brésilien, est naturalisé portugais après sept ans passés entre Porto et Guimarães. Mars 2022 : le milieu de 27 ans est titularisé à la surprise générale par Fernando Santos lors du premier barrage face à la Turquie. Une rencontre qu'il termine avec un but et une passe décisive. De quoi faire oublier les échecs Liédson et Dyego Sousa, eux aussi naturalisés ces dix dernières années.

"Par principe, je ne suis pas un fervent partisan des joueurs non portugais, mais c'est du cas par cas." Fernando Santos en 2014

Santos a mis de l'Otavio dans son vin

Les termes "match amical" ne sont finalement pas les plus appropriés. En rugby, on parle d'ailleurs de "test match". Une expression qui colle mieux aux matchs amicaux internationaux dont les sélectionneurs profitent pour faire des essais tactiques et offrir des capes aux nouveaux venus. Avec la création de la Ligue des nations, ces rencontres-là ont quasiment disparu en Europe. Sauf pour le Portugal qui a eu le droit à deux amicaux face au Qatar. Laétant placée dans un groupe à cinq équipes lors des qualifications, celle qui ne jouait pas affrontait le prochain hôte de la Coupe du monde en amical. Deux rencontres pendant lesquelles Fernando Santos a décidé de faire quelques tests. Le premier : titulariser Otávio, naturalisé portugais quelques mois plus tôt et appelé pour la première fois en sélection, lors de la victoire 2-1 à l'aller. Le second : offrir une première sélection au jeune portier de Porto Diogo Costa lors de la victoire 3-0 au retour. Cinq mois plus tard, les deux hommes ont été alignés d'entrée à la surprise générale face à la Turquie lors du premier barrage, jeudi. Une bonne idée, puisque le gardien de Porto a fait parler son jeu au pied - qui est une faiblesse du titulaire habituel Rui Patrício -, tandis que son coéquipier chez lesa terminé avec un but, une passe décisive et un titre honorifique d'homme du match.En naissant à João Pessoa au Brésil, puis en intégrant les centres de formation de Santa Cruz et de l'International, celui qui se faisait alors appeler Otavinho ne pensait pas chanter quelques années plus tard "A Portuguesa" et porter le maillot rouge de la. Tout change en 2014 lorsqu'il est recruté par le FC Porto pour faire dans un premier temps ses gammes avec l'équipe B en Segunda Liga. Dans le même temps, Fernando Santos reprend les rênes de la sélection et profite d'une interview Lire la suite de l'article sur SoFoot.com