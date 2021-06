Portugal, la révolution sans le jeu

Tenant du titre, le Portugal commence cet Euro 2020 face à la Hongrie avec l'envie de conserver sa couronne. Et si l'équipe actuelle semble plus forte que celle de 2016, et surtout plus joueuse, Fernando Santos ne compte pas changer une tactique qui gagne. Et tant pis pour le spectacle.

L'exemple de l'Espagne

A priori, Fernando Santos n'a pas de boule de cristal, ne sait pas lire dans le marc de café ou dans les cartes de tarot. Pourtant, le sélectionneur du Portugal est ce qu'on peut appeler un voyant. C'est en tout cas ce qu'il a laissé présager lors du dernier Euro lorsqu'en début de compétition, il avait déclaré avoirÀ l'époque, tout le monde - y compris les supporters portugais - l'avaient pris pour un fou. Sauf que l'avenir lui a donné raison. Et désormais, lorsque Fernando Santos a une prédiction, mieux vaut tendre l'oreille. À l'aube de l'entrée en lice du Portugal dans cet Euro 2020, l'ancien sélectionneur de la Grèce n'a, cette fois-ci, pas fait de grande promesse, mais il a toutefois lâché le contenu de ses bagages :Et il compte bien revenir au Portugal après avoir fumé toutes ses cartouches.Face à la Hongrie, le Portugal devrait arborer son vilain maillot extérieur. Mais il va surtout exhiber son badge de vainqueur de l'Euro 2016. Et pour la première fois de son histoire - si l'on estime que la Ligue des nations est un tournoi de seconde zone -, lava commencer une compétition majeure dans la peau du tenant du titre. Et ceci est loin d'être un cadeau. Surtout lors d'un championnat d'Europe, l'Espagne étant la seule à être parvenue à conserver le trophée pour une deuxième édition consécutive, en 2012. Pour les autres, jouer une compétition dans le costume du champion en titre n'a jamais été simple : las'était inclinée en huitièmes de finale contre l'Italie en 2016 ; le Danemark, l'Allemagne et la Grèce n'avaient respectivement pas passé les poules en 1996, 2000 et 2008 ; la France était sortie en quarts de finale face à la Grèce en 2004. Pour autant, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo - qui va devenir le premier joueur de l'histoire à disputer cinq championnats d'Europe - sont confiants quant à leur capacité à ne pas imiter les autres sélections Lire la suite de l'article sur SoFoot.com