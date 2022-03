Portugal, la dernière danse des vétérans

Face à la Turquie, puis l'Italie ou la Macédoine du Nord en cas de victoire, le Portugal joue sa qualification pour le Mondial 2022 au Qatar. Un barrage à la vie, à la mort qui pourrait sonner la fin de carrière internationale de plusieurs cadres de la Selecção si le résultat est négatif. Parmi eux, un certain Cristiano Ronaldo.

Les barrages dans le sang

C'est une question que les supporters portugais n'osent pas formuler. Pourtant au fond d'eux, tous se la posent : l'Euro 2020 était-il la dernière compétition internationale de Cristiano Ronaldo ? L'attaquant de Manchester United a beau faire 3000 abdos par jour et se sentir comme un jeune homme, il vient de célébrer ses 37 piges, et cette Coupe du monde au Qatar semblait sonner comme la fin de son aventure avec le Portugal, lui qui a, en plus, battu le record de buts en sélection . Problème, une absence de VAR en Serbie et un trou d'air face à ces mêmes Serbes au retour durant les qualifications ont bousculé ses plans, envoyant alors laen barrages et mettant en péril leur chance de se rendre au Qatar. Mais Cristiano Ronaldo n'est pas le seul qui avait potentiellement coché ce Mondial pour tirer sa révérence internationale. Comme lui, Rui Patrício (34 ans), Pepe (39 ans) - absent face aux Turcs en raison d'un test positif à la Covid -, José Fonte (38 ans) et João Moutinho (35 ans) pourraient prendre leur retraite internationale en cas d'élimination face à la Turquie ou l'Italie. Sauf que les cinq hommes ne comptent pas partir sur un échec. D'autant plus qu'ils connaissent ces matchs où la défaite est interdite. Et qu'ils excellent dans cet exercice.Dès la défaite face à la Serbie le 14 novembre 2021 (1-2) lors du dernier match de qualification au Mondial 2022, Fernando Santos avait affiché son optimisme :La dernière fois que le sélectionneur du Portugal s'était montré aussi sûr de lui, c'est lorsqu'il a annoncé que son équipe remporterait l'Euro 2016 au début de la compétition... Sauf qu'au moment où Fernando Santos a évoqué ce barrage, il ne savait pas que le hasard allait lui mettre la Turquie et potentiellement l'Italie, récente championne d'Europe, sur la route. Ce tirage n'a… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com