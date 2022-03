Portugal : la course contre-la-montre du corps arbitral

16 minutes et six secondes. C'est le temps d'arrêt de jeu moyen, liés aux fautes, observé dans les rencontres du championnat portugais. Personne ne fait pire en Europe. Voilà le triste bilan dressé par l'Observatoire du football CIES et qu'un ancien pensionnaire de l'élite lusitanienne et un ancien arbitre tentent d'expliquer.

30 fautes par match en moyenne

Elle ne sera pas décorée, n'aura pas à baisser la tête pour recevoir une médaille. Bien au contraire. En gras dans la 371lettre hebdomadaire de l'Observatoire du football CIES , l'élite portugaise ne peut pas se targuer d'avoir grillé la priorité à tous les championnats d'Europe. Et pour cause, avec une moyenne de seize minutes et six longues secondes par match, la Liga BWIN est la ligue comptabilisant le plus d'arrêts de jeu à la suite de fautes sur le Vieux Continent. Bien loin des douze minutes et dix-huit secondes de la Ligue 1., expose João Capela, ex-arbitre qui a veillé au bon déroulement de 149 matchs en première division portugaise entre 2005 et 2019. Le simple résultat d'une convocation urgente., concède João Capela qui se veut tout de même positif quant à l'évolution de ce dossier.Pour avoir foulé les pelouses de l'élite portugaise à 78 reprises entre 2012 et 2018, Vincent Sasso se montre lui beaucoup plus critique :. Difficile de ne pas lui donner raison. Depuis trois ans, les temps additionnels à rallonge se succèdent à cause d'une moyenne de 30 fautes par match. Troisième total le plus élevé des 38 championnats au monde. Tout en bas de l'échelle, sans surprise, on retrouve les deux championnats anglais avec vingt interruptions en moyenne sur les 90 minutes. Là aussi, les chiffres ne surprennent pas Vincent, passé par le Championship entre 2015 et 2017., peste le latéral français de 31 ans. À les écouter, on se rend vite compte qu'il existe bon nombre de différents Lire la suite de l'article sur SoFoot.com