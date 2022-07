information fournie par So Foot • 13/07/2022 à 06:00

Portugal : Kika Nazareth, le nouveau bijou de Jorge Mendes

Vivant sa première compétition internationale grâce au repêchage du Portugal à la suite de l'exclusion de la Russie, Francisca Nazareth est à 19 ans la " crack " de cette sélection. Il y a un peu plus d'un an, celle qui tient son toucher de balle soyeux de ses heures passées sur les parquets du futsal est aussi devenue la toute première joueuse à être représentée par le super-agent portugais Jorge Mendes.

"C'était tout le temps elle qui était la meilleure "

Être une pionnière du football féminin à tout juste 18 ans, c'est peu banal. Le 22 mars 2021, Francisca Nazareth, attaquante du Benfica, est devenue la première joueuse féminine à passer sous le giron de Jorge Mendes, le super-agent portugais. Elle rejoint ainsi la " famille " Gestifute, et ses noms clinquants comme Cristiano Ronaldo, João Félix ou Bernardo Silva. Si le magnat du football mondial s'est penché sur le cas de la jeune que tout le Portugal surnomme Kika et a décidé d'en faire la figure de proue de son écurie débutante dans le foot féminin, ce n'est pas totalement dû au hasard. La virevoltante attaquante du Benfica, capable d'occuper tous les spots offensifs, est considérée au Portugal comme une " crack " : des débuts en pro à 16 piges, une première sélection chez les A à 17... Arrivée au sein de club lisboète à ses 15 ans, elle est même comparée à João Félix, notamment pour son toucher de balle magique., répond un peu étonnée la numéro 18 desdans une interview accordée au journalPourtant, du côté de ses amis, on a peu de doute sur les sommets que peut atteindre celle qu'ils appellent " Cisca ", comme sa famille., se rappelle pour Canal 11 l'un de ses quatre amis avec qui elle a commencé le futsal à Os Torpedos, après avoir longtemps confisqué le ballon à ses camarades dans la cour de récré. Son entraîneur de l'époque, l'un des profs de sport de son école de quartier à Lisbonne, se souvient avoir décelédès ses premières prises de balle.