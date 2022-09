Portrait du vendredi : Florian Tardieu est grand

Capitaine et meneur de jeu reculé de l'ESTAC, Florian Tardieu (30 ans) est le genre d'homme que l'on regarde avec les yeux du respect. De son passé de peintre en bâtiment à celui d'ultra marseillais, cet infatigable chambreur made in Istres, qui a dû faire face à un drame familial, fait partie des joueurs les plus attachants du championnat. Portrait d'un homme qui croque la vie à pleines dents, même si elle n'a pas toujours été tendre avec lui.

"D'un côté, je voulais qu'il y ait penalty, comme ça je faisais ma panenka et je portais mes couilles... et d'un autre côté, j'espérais que la faute soit commise en dehors de la surface ! Ce n'était pas un penalty anecdotique, on jouait le maintien..." Florian Tardieu, face à Keylor Navas

À Troyes comme ailleurs, l'été et ses chaleurs écrasantes commencent peu à peu à laisser place à l'automne. Le mercure ne tape plus aussi fort qu'entre juin et août, où il a parfois fait plus de 40 degrés à l'ombre, une période que les habitants de la préfecture de l'Aube ont vécue comme une traversée du désert au sens propre. Il en a été de même pour les sociétaires de l'ESTAC, au figuré cette fois, qui ont eu leur lot de bruits de couloir. L'entame de saison compliquée des Troyens à Montpellier (défaite 3-2), face à Toulouse (0-3) et à Lyon (4-1), aurait pu fragiliser la position de leur coach, Bruno Irlès. Il n'en a finalement rien été. L'ESTAC a depuis trouvé son oasis, pris sept points en trois sorties face à Angers, Monaco et Rennes, et s'est surtout donné un peu d'air au classement. Dans une saison à quatre descentes, ça n'a pas de prix.L'un des artisans de ce sursaut salvateur se nomme Florian Tardieu. Le capitaine et chef d'orchestre du 5-4-1 troyen n'a pas non plus passé deux mois de tout repos, lui qui était annoncé avec insistance du côté de Saint-Étienne pour y retrouver Laurent Batlles, son ancien mentor., rejoue, dans la salle de presse du stade de l'Aube, Florian Tardieu.Pour sa deuxième saison en Ligue 1, à 30 piges, le milieu de terrain aubois a démarré fort et converti les trois penaltys qu'il a eu à négocier. Depuis qu'il sévit dans la cour des grands, Tardieu a d'ailleurs inscrit tous ses buts (7) sur péno, sans jamais en rater un seul. Pas même quand son cœur s'est emballé, en fin de saison dernière, un soir au Parc des