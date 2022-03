Portrait de Michael Olise, le crack de Crystal Palace

Appelé avec les Bleuets pour la première fois ce mois-ci, Michael Olise éblouit déjà son coach français Patrick Vieira à Crystal Palace. En seulement trois mois, le natif de Londres a déjà séduit la Premier League et Sylvain Ripoll, là où il avait plutôt l'habitude de hérisser les poils durant son adolescence. Attention joueur frisson.

, chantait Orelsan en 2015, avant de remplir cinq fois Bercy sept ans plus tard. Suivant la même trajectoire de l'autre côté de la Manche, Michael Olise n'a jamais vraiment connu la difficulté, tant son talent lui permettait constamment de se placer au-dessus de la mêlée. S'il marche sur l'eau depuis cet hiver en Premier League, le jeune ailier de 20 ans a toujours dû trouver des chemins de traverse pour percer. Élu meilleur joueur de Crystal Palace en janvier 2022, alors qu'il était cantonné sur le banc quelques semaines plus tôt, le Londonien a là encore su faire bon usage du peu qu'on lui a donné., se rappelle Sean Colon, formateur d'Olise à l'académie We Make Footballers. Des qualités qu'il n'a pas perdues dix ans plus tard, lui le virtuose de l'aile droite des, qui cumule aussi une bonne vision du jeu, une certaine vitesse et une sacrée qualité de dribble. Arrivé en provenance de Reading blessé lors du dernier mercato estival, l'élégant gaucher a, expliquait son entraîneur Patrick Vieira au début du mois.