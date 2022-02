Portrait de Meikayla Moore, la malheureuse Néo-Zélandaise qui a mis trois buts contre son camp contre les USA

Ce dimanche, Meikayla Moore a inscrit son nom au panthéon du football international. La défenseuse de Liverpool s'est fait remarquer en inscrivant un hat trick contre son camp avec la sélection néo-zélandaise face à l'ogre USA.

Un du droit, un de la tête, un du gauche

À moins de s'appeler Robert Lewandowski, rares sont les joueurs(ses) qui peuvent se targuer de planter trois buts en moins de 40 minutes. Meikayla Jean-Maree Moore a pourtant réalisé cet exploit ce dimanche. Seul souci, elle a inscrit ce triplé contre son camp. Une contre-performance d'autant plus retentissante que les Néo-Zélandaises étaient opposées à l'équipe américaine, doubles championnes du monde en titre, dans le deuxième match de SheBelieves Cup. Cette compétition internationale, qui se déroule chaque année aux États-Unis, permet, sur invitation, de se confronter au gratin du football féminin international. Ce dimanche, les 16 587 personnes présentes au Dignity Health Sports Park de Carson, en Californie, ont pu constater que le gratin avait visiblement un drôle de goût.Dès l'entame du match, la défenseuse de Liverpool (48 sélections, 3 vrais buts) coupe avec sa jambe droite un centre venu de la gauche au premier poteau. Moore fait passer le ballon juste au-dessus de la tête de sa gardienne Erin Nayler (1-0, 5). Pas le temps de cogiter pour Meikayla Moore, qui claque un deuxième but, de la tête cette fois, avec un certain sang-froid (2-0, 6). Puis vient la 36minute et le moment pour la joueuse de 25 ans de parachever son œuvre. Moore réussit le triste exploit d'inscrire uncontre son camp en 31 minutes, et histoire que le tableau soit complet, c'est du gauche qu'elle plante son troisième pion dans les mauvais filets. L'heure est venue d'arrêter les frais pour sa sélectionneuse, la Tchèque Jitka Klimková, qui décide de remplacer sa poissarde par Rebekah Stott à la 40minute., commente alors Rosie White sur Sky Sports. De son côté, la sélectionneuse a réconforté sa joueuse au moment de sa sortie et l'a soutenue après le match :Si cet évènement fait autant parler de lui, c'est avant tout pour son côté très inhabituel. Tellement rare que même en fouillant dans ses archives, ESPN n'a pas trouvé d'équivalent. Si le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com