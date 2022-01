Portrait d'Ibrahima Koné, le "Lukaku malien"

À 22 ans, Ibrahima Koné s'est mué en arme fatale, au sein d'une équipe du Mali revancharde. Une progression fulgurante pour l'attaquant des Aigles, actuellement deuxième meilleur buteur de la CAN avec trois réalisations. Pourtant, avant de briller sur la scène continentale, "Bouraba" a dû faire ses classes loin, très loin : en Norvège.

Combiné nordique

En trompant Babacar Diop face à la Mauritanie (2-0) lors de la dernière journée du groupe F, Ibrahima Koné est parvenu à inscrire son troisième but lors de cette Coupe d'Afrique des nations 2022. Tous sur penalty. Un exercice de prime abord facile, qui démontre en réalité la réussite pleine et entière du gamin de 22 ans, devenu incontournable pour sa sélection. Déjà auteur de huit pions en autant de capes, l'enfant de Bolibana est en effet venu compléter la solide armada malienne, enfin prête à marquer sa génération.C'est au Club olympique de Bamako que l'escapade Koné débute., racontait-il à Spornewsafrica.Formé et lancé dans le grand bain chez lui, en 2015, celui que l'on surnomme alors "Bouraba" ne va pourtant pas s'y attarder., poursuit l'intéressé.Le temps ainsi de terminer comeilleur buteur de la D1 (9 réalisations) en 2016, voilà qu'Ibrahima attire les convoitises d'agents européens, en quête de leur perle bamakoise. Parmi les écuries intéressées, le Sporting Braga jette son dévolu sur l'attaquant et l'invite dans sa Cidade Deportiva pour plusieurs jours d'essai. À Dume, le natif de Bamako va alors s'épanouir et confirmer les attentes placées en lui. Rapide, technique et excellent finisseur, tout semble ficelé afin de le voir débarquer dans le Minho. Problème : ses lacunes physiques lui font défaut.Malgré une grande taille (1,90 mètre), Ibrahima Koné pâtit en effet d'un manque de puissance. Un argument léger, mais omniprésent dans le football moderne, qui vient Lire la suite de l'article sur SoFoot.com