Porto assure, Leipzig et l'Atalanta taille patron

Porto a confirmé ses bonnes dispositions en maîtrisant la Lazio dans son antre, tandis que Séville a réussi à se faire peur à Zagreb. Pour l'Atalanta et le RB Leipzig en revanche, c'était une soirée plutôt faste.

Lazio 2-2 FC Porto

Dinamo Zagreb 1-0 Séville FC

Le mur Portoeur. Aussi solide qu'à l'aller (2-1), le FC Porto de Sérgio Conceição a composté son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, en poussant la Lazio à concéder le nul dans son Stadio Olimpico. Ciro Immobile prend pourtant soin de déposer Pepe (le vétéran portugais) pour venir tromper Diogo Costa sur sa gauche, une minute après avoir vu son premier but initialement annulé pour hors jeu. Seulement voilà, Mehdi Taremi use de son vice et force Sergej Milinković-Savić à le crocheter. Son penalty, placé petit filet à ras du sol, ne laisse aucune chance à Strakosha.Au retour des vestiaires, Luis Alberto répond de manière trop croisée à l'opportunité inouïe de Pepê (le milieu gauche brésilien, homonyme de son coéquipier de défenseur). Mais c'est toujours l'Iranien Taremi qui, en bon facteur X, fait la différence : d'une louche délicieuse, le buteurtrouve Uribe, qui peut enchaîner avec un contrôle poitrine et une reprise du gauche, qui laisse Strakosha de marbre. Jeu, set et match, en dépit d'une belle arête lustrée par Luis Alberto à dix minutes du terme, et d'une égalisation tardive de Cataldi.