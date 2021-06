Portée par Luka Modri?, la Croatie bat l'Ecosse et se qualifie

Portée par un grand Luka Modri?, la Croatie a renversé l'Ecosse à Hampden Park (3-1) pour terminer deuxième du groupe D derrière l'Angleterre. Auteur d'un but et d'une passe décisive, le milieu de terrain du Real a régalé.

Croatie 3-1 Écosse

McGregor met fin à la traversée du désert

Ce Croatie-Ecosse, ultime rencontre de ce groupe D de l'Euro 2020, est allé dans le sens d'une thèse : celle qui raconte que le foot se joue à 11, mais qu'à la fin, c'est souvent le talent individuel d'un homme qui fait la différence. Ce mardi soir à Glasgow, c'est celui d'un homme aux cheveux longs, tombé sur les genoux au coup de sifflet final les poings serrés, qui aura ramené de l'enfer une Croatie qui n'a décidément plus rien à voir avec celle vue en Russie trois ans plus tôt. Mais Luka Modri?, lui, avait décidé de sortir le grand jeu pour offrir à son pays de l'espoir. Et c'est tout à son honneur.À l'image de l'"Inno di Mameli" en Italie, le "Flowers of Scotland" a cette capacité de transcender ceux qui l'entonne. Forcément après ça, Hampden Park est en feu et laest prête à aller au front pour pousser les siens qui démarrent le match la fleur au fusil. Mais malheureusement pour l'Ecosse, Che Adams ne fait pas du 46 pour pousser un centre délicieux de John McGinn au fond et manque également de précision par la suite pour faire basculer Glasgow dans la liesse. En face, lestentent d'éteindre l'alarme incendie par tous les moyens mais ne paniquent pas pour autant. À raison. Car sur une remise de la tête d'Ivan Periši?, Nikola Vlaši? (petit-frère de Blanka Vlasic, quadruple championne du monde de saut en hauteur, eh oui !) parvient du gauche à glisser le cuir au ras du poteau gauche de David MarshallPas suffisant néanmoins pour doucher l'enthousiasme