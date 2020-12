Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Porté par Benedetto et Thauvin, l'OM enchaîne face à Monaco Reuters • 12/12/2020 à 19:04







Porté par Benedetto et Thauvin, l'OM enchaîne face à Monaco par Léo De Garrigues (iDalgo) L'Olympique de Marseille a pris le meilleur sur l'AS Monaco (2-1) dans un choc de la 14e journée de Ligue 1. Sans Dimitri Payet, suspendu, l'OM s'en est remis à son duo d'attaquants : Florian Thauvin et Dario Benedetto. Le second a servi le premier sur l'ouverture du score dès la 5e minute. Huit minutes plus tard, le second a doublé la mise sur un service du premier. En fin de match, Wissam Ben Yedder a provoqué puis transformé un penalty pour permettre à Monaco de réduire le score. Marseille enchaîne un sixième succès consécutif en Ligue 1 et revient à un point du Paris Saint-Germain. Monaco enchaîne une deuxième défaite d'affilée face à un concurrent à l'Europe et est décroché du wagon de tête.