Porté par Aboubakar, le Cameroun s'extirpe du piège Burkina Faso

Pour son entrée en lice dans sa Coupe d'Afrique des nations au stade Paul Biya Yaoundé, le Cameroun n'a pas tout maîtrisé, loin de là, mais a pu compter sur l'extrême motivation de ses troupes et un Vincent Aboubakar requinqué, pour écarter le Burkina Faso (2-1). Auteur d'un doublé, l'ancienne gâchette de Beşiktaş a su masquer (en partie) les carences défensives des hommes de Toni Conceição.

Cameroun 2-1 Burkina Faso

Aboubakar vous veut du bien

Habités par leur "Chant de ralliement", l'hymne national camerounais, les Lions indomptables ont pris leur CAN par les cornes, malgré la belle résistance du Burkina Faso (2-1). Entre les mottes de terre volantes et les premiers faits de jeu, Vincent Aboubakar a levé les doutes sur sa condition physique. Privés de plusieurs titulaires dont le défenseur central Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) à cause de la Covid-19, les Burkinabè ont creusé leur propre tombe mais le statut d'outsider pour la suite de la compétition leur sied plutôt bien.D'entrée découpé par Steeve Yago, l'offensif latéral droit Collins Fai l'apprend à ses dépends : le Burkina Faso n'a pas l'intention d'être le sac de frappe du pays hôte. Si la première opportunité appartient bien aux Camerounais, Vincent Aboubakar, le corps vers l'arrière, ne fait pas fructifier son contrôle orienté (8). Passé la séquence déchet côté burkinabè, l'Ajaccien Cyrille Bayala place les projecteurs sur sa pointe de vitesse, de peu annihilée par André Onana à grandes enjambées (18). Ce n'est que partie remise, puisque la circulation de balle au ralenti des Lions indomptables est taxée lors d'une triple occasion : après une tête de Dayo sauvée sur sa ligne par Nouhou Tolo et un centre-tir de Sangaré, Bertrand Traoré adresse un second centre, repris du plat du pied par Gustavo Sangaré dans le but déserté par Onana (). Fébrile dans le premier acte, le futur portier de l'Inter s'encastre sur Tapsoba, laissant le joueur de Quevilly Rouen Métropole et les Étalons célébrer, le poing levé, la première…