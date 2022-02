Port du voile en compétition : on était au match des Hijabeuses à Paris

Après avoir essuyé un arrêté préfectoral le 9 février puis être devenu ces dernières semaines un vrai sujet dans le débat public, les Hijabeuses - collectif se battant pour le droit de jouer voilée en compétition sportive - se rassemblaient de nouveau, ce jeudi, quelques heures après une victoire notable à l'Assemblée nationale. On y était, et l'heure était à la célébration.

Match devant le Sénat et cacophonie au gouvernement

Dans les gradins du gymnase Didot, au coeur du XIVarrondissement de la capitale, Founé Diawara est tout sourire :Par ce, l'étudiante à Sciences Po désigne les Hijabeuses, collectif crée en mai 2020 au sein de l'association Alliance citoyenne , et dont elle est la fière présidente. Ce jeudi soir, elle et ses camarades célèbrent l'adoption, par l'Assemblée nationale, de la loi visant à démocratiser le sport en Francel'amendement sur l'interdiction du port du voile, qui avait lui été introduit par les sénateurs .Depuis de nombreux mois maintenant, les Hijabeuses, jeunes femmes musulmanes, se battent pour le droit de pratiquer le sport en compétition, et spécifiquement le football, en portant le hijab, chose que la FFF refuse catégoriquement, malgré l'accord de la FIFA depuis 2014 sur cette question. Ces dernières semaines, le syndicat a multiplié les actions. Cela a commencé par l'interpellation du conseil d'État pour mettre fin aux, en novembre. Puis, alors que la question était débattue par les sénateurs et députés, les Hijabeuses ont organisé un rassemblement et même un match dans le jardin du Luxembourg, devant le Sénat, le 25 janvier .