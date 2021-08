information fournie par So Foot • 22/08/2021 à 06:00

Pol Lirola, le chaînon manquant de l'OM

Cette semaine sera-t-elle la bonne ? Attendu par Jorge Samapoli et les supporters marseillais depuis le début du mercato, Pol Lirola n'est toujours pas un joueur de l'OM à dix jours de la clôture du marché des transferts. Bonne nouvelle : la Fiorentina serait (enfin) prête à laisser filer le latéral espagnol, prêté sur la Canebière l'hiver dernier, contre une dizaine de millions d'euros. Pour le plus grand bonheur de Marseille, dont les deux premiers matchs de la saison ont confirmé le besoin d'un vrai piston droit.

NiceMarseille le 22/08/2021 à 20:45 Ligue 1

Un mercato sans un bon feuilleton n'est pas vraiment un mercato, surtout quand celui-ci s'étend sur près de trois mois comme chaque été. L'Olympique de Marseille aurait pu y échapper cette année, le président Pablo Longoria décidant de boucler de nombreuses arrivées au début des hostilités et renforçant considérablement l'effectif de Jorge Sampaoli avec Mattéo Guendouzi, Konrad de la Fuente et compagnie. Des dossiers rondement menés en parallèle d'un fil rouge, celui du retour de Pol Lirola, cette fois dans le cadre d'un transfert définitif, à l'OM. Ces dernières semaines, les spécialistes du mercato ont presque tous annoncé à un moment ou un autre que leétait. Si les choses ont semblé s'accéléré en milieu de semaine, plusieurs médias annonçant une signature imminente du latéral droit ce jeudi, Lirola n'a toujours pas quitté la Toscane, où son club de la Fiorentina a choisi de faire durer le suspense. Une question de temps ? C'est une possibilité, et ce ne serait pas pour déplaire à Jorge Sampaoli, qui aurait bien besoin de ce chaînon manquant pour faire évoluer son équipe.