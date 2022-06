Pogmentary, le documentaire sur Paul Pogba : rien à signaler

Annoncé en grande pompe, le Pogmentary est disponible sur Amazon Prime depuis le 17 juin. Pur exercice de communication à mi-chemin entre la télé-réalité et le football de dessin animé, cette docu-série de cinq épisodes de trente minutes sur Paul Pogba est néanmoins très décevante, pour une raison très simple : elle réussit la prouesse de ne strictement rien dire de son sujet.

Tout montrer et ne rien dire

Un mélange de The Last Dance et d'Astérix : voilà en gros en quoi consiste le Pogmentary, cette série-docu de cinq épisodes qu'Amazon Prime diffuse depuis le 17 juin au sujet de Paul Pogba. Car oui, dans ce qui est un pur exercice de communication, le milieu de terrain de Manchester United et de l'équipe de France se dévoile de deux manières : en premier lieu, une plongée dans sa vie privée, tantôt touchante tantôt agaçante, tant elle pousse loin l'auto-starification à l'américaine, et en second lieu, un récit de la trajectoire de la Pioche, des terrains du Havre à ceux d'Old Trafford, romancé au possible. De fait, dans la forme également, le Pogmentary alterne entre huis-clos d'intérieur convenus et flashbacks sous forme de cartoons bien calibrés, le tout entrecoupé d'affreux interludes proches de clips de mauvais goût, à base d'incrustations de titres de presse, de tweets ou de posts. Mais le problème essentiel, c'est que contrairement à sa promesse - révéler qui est vraiment Paul Pogba -, le documentaire, qui dure pourtant deux heures et demie, ne dévoile quasiment rien qu'on ne sache déjà. Circulez, il n'y a rien à voir.La promesse du documentaire, pourtant séduisante, est paradoxalement résumée dans ses tout derniers instants : "Je veux que les gens voient qui je suis vraiment." Et de fait, Paul Pogba a tenté de laisser entrevoir pendant cinq épisodes les coulisses de sa vie, son entourage, ses proches et son quotidien. Bien qu'il faille garder en tête qu'il s'agisse davantage d'un exercice de communication que de véritables instants volés, le Pogmentary dévoile un peu de ce qu'est la vie d'un joueur de football, un pan d'habitude laissé loin du regard des caméras : pêle-mêle, on retrouve la préparation physique, les vacances, la religion, les blessures, et plus frappant, une dose de "charité", notamment lors d'une séquence touchante, bien qu'expédiée en quelques minutes, quand le milieu de United s'en va distribuer des repas à des populations défavorisées de Manchester.