Pogba, ministre de l'extérieur

En brossant un extérieur du pied fabuleux pour Lucas Hernandez passé le quart d'heure de jeu, Paul Pogba a permis aux Bleus de l'emporter sur la plus petite des marges face à l'Allemagne ce mardi. Une inspiration à la hauteur de son match, où son inventivité et sa fantaisie balle au pied auront ambiancé une rencontre trop souvent neutre.

Élu logiquement homme du match

Un Pogba en cache toujours un autre

On peut sans doute reprocher des choses à Didier Deschamps. D'être chiant comme la pluie en conférence de presse. De calculer continuellement. De gagner sans panache. Mais Didier Deschamps peut peut-être s'en foutre un peu, finalement. Pas seulement parce qu'il gagne à la fin, comme face à l'Allemagne ce mardi soir. Mais aussi parce que stylistiquement, l'entraineur français a sa caution glamour : elle mesure 1m91, a des jambes fuselées qui ridiculiseraient à peu près n'importe quel top model et surtout des pieds qui inventent des choses que les autres ne pourraient même pas se figurer. En équipe de France, la lumière s'appelle Paul Pogba, tout simplement.Qui d'autre, de fait, aurait pu imaginer cet extérieur du pied que le milieu de Manchester United a dessiné dans le ciel de Munich ce mardi (à part Ricardo Quaresma, soyons honnêtes) ? On joue la 20minute de jeu et Pogba a comme un déclic. D'un coup, sa vision dépasse le cadre. Son regard se porte hors-champ, loin de celui des spectateurs et des caméras, trop concentrés sur le ballon. L'erreur est classique. Si classique que la défense allemande s'y laisse prendre elle aussi. Mais Paul Pogba est un type qui s'amuse des conventions. Sans les briser, ni les tordre. Simplement en les évitant, souvent avec chic, parfois même avec une coquetterie gourmande dont on ne se lassera jamais tout à fait. Le voilà donc qui sert Hernandez d'une passe tout en délicatesse. Le défenseur du Bayern n'a alors plus qu'à signer un centre tendu, qu'Hummels se sentait obligé de catapulter bien malgré lui dans ses propres filets. Paul Pogba (qui sera élu homme du match) pouvait s'en retourner vers son camp, et lancer ce qui allait ressembler à l'un de ses nouveaux matchs références en bleu.Ce lundi, c'est en effet un Pogba dans l'entièreté de sa palette, de son talent, sur lequel la France a pu s'appuyer. Coté pile, l'artiste a composé sa toile, à coup de râteaux, de soyeux contrôles orientés mais surtout