information fournie par So Foot • 25/03/2022 à 06:00

Pogba, le miroir des Bleus

Longtemps blessé et pollué par une nouvelle saison compliquée en club, Paul Pogba entend respirer avec les Bleus et être dans la lignée de ses dernières prestations majuscules en sélection. Didier Deschamps n'attend que ça du miroir de son onze.

France Côte d'Ivoire 25/03/2022 à 21h15 Match amical Diffusion sur

"Tu peux avoir un mois, même une année, où tu n'es pas bien, mais il ne faut pas le dire. En tout cas publiquement." Paul Pogba

On l'a d'abord vu sortir d'une voiture, lundi, casquette "Almost Famous" sur le crâne, blouson Louis Vuitton sur le dos, lunettes de soleil sur le nez, bijoux brillants et sourire clinquant, laissant sonAurélien Tchouaméni tirer sa valise jusqu'aux marches du château de Clairefontaine. Puis, il a laissé Kylian Mbappé tomber dans ses bras avant de lui offrir, au cours de la séance d'entraînement du lendemain, une leçon pour, alors que l'attaquant du PSG prenait l'eau au milieu d'un toro interminable. Entre ces deux moments, Paul Pogba, joueur qui ne s'ouvre que rarement sur ses pensées, est surtout sorti de son silence médiatique dans les colonnes duet s'est confié comme rarement.Le numéro 6 des Bleus a ainsi évoqué tour à tour son plaisir de retrouver ses potes de l'équipe de France, le cambriolage dont il a été… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com