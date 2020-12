Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Pogba et Manchester United se relancent à West Ham Reuters • 05/12/2020 à 22:20 Temps de lecture: 1 min







Pogba et Manchester United se relancent à West Ham par Hugo Peres (iDalgo) Après avoir perdu à domicile mercredi dernier en Ligue des Champions face à Paris, les hommes de Ole Gunnar Solskjaer devaient se racheter. L'objectif ? Rapporter la victoire à West Ham pour le compte de la 11e journée de Premier League et rester invaincu hors de ses terres. Que ce fut dur pour Manchester United qui s'est retrouvé mené dès la 38e minute après un but de Soucek. Les Mancuniens ont su réagir à l'heure de jeu grâce à un premier but de Paul Pogba à la 64e à 25 mètres des buts. Et à la 68e avec un but de la pépite Mason Greenwood bien servi par Bruno Fernandes. L'inévitable Marcus Rashford a lui aussi était de la partie en marquant le but du break à la 78e minute pour sécuriser une victoire qui fait du bien dans la tête des joueurs. Manchester United remonte provisoirement à la 4e place de Premier League. West Ham est 7e.