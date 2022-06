Pogba et Manchester United : l'histoire d'une incompréhension

Six saisons, 226 rencontres, 39 buts, 51 passes décisives, une Ligue Europa et une Coupe de la Ligue anglaise... Sur le papier, le volume 2 des aventures de Paul Pogba à Manchester United a quand même de la gueule. Dans les faits, le bilan du champion du monde a été tout du long miné par son manque d'investissement, ses blessures à répétition, son positionnement variable et les critiques des supporters. Mais où diable se cache la vérité ?

Ma question préférée : qu'est-ce que je vais faire de ces deux trophées ?

Ce 9 août 2016, comme souvent, José Mourinho n'a pas peur des mots. Venu remplacer Louis van Gaal sur le banc de Manchester United, le fait casser la tirelire d'Edward Woodward pour s'offrir les services de Paul Pogba. Et en plus du magnifique EP du rappeur Stormzy pour présenter la poule aux œufs d'or (105 millions d'euros), la première saison du milieu tricolore, formé à Manchester et parti rejoindre Turin pendant quatre sublimes exercices, est une réussite avec au bout du compte une Ligue Europa et une Coupe de la Ligue. Problème : Pogba ne touchera plus jamais à un trophée, même cinq saisons plus tard. Alors forcément, au moment de le voir quitter les et se diriger gentiment vers une autre des ses ex (la Juventus de Turin), une question se pose : que penser de l'aventure de la Pioche en rouge ? Au moment d'arranger de Booba et Kaaris à leur sauce, Paul Pogba, Patrice Évra et Mario Lemina fêtent tranquillement un nouveau Scudetto et une Coupe d'Italie dans les vestiaires de la Juventus. La vidéo fait tout de suite le buzz. Et c'est en star des réseaux, ambassadeur du dab, jeune prouesse de la Vieille Dame et accessoirement finaliste de l'Euro, que la Pioche retrouve Old Trafford, quatre ans après l'avoir quitté. Et si Pogba répond aux attentes lors de ses dix premiers mois, la suite est bien plus morose. Celui qui est, comme il le clamait en septembre 2017, ne parviendra jamais à franchir toutes les marches. À qui la faute ? La première des erreurs n'est sûrement pas celle de Pogba. Jamais leader d'une équipe qui aurait dû se construire autour de lui, le Français a toujours dû composer avec les nombreux changements