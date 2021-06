Pogba et Benzema : eux étaient au rendez-vous

Si l'équipe de France a failli collectivement face à la Suisse, Karim Benzema et Paul Pogba ont été les seuls Bleus au niveau sur la rencontre. Et sur l'ensemble de l'Euro.

La motivación

La Pioche a bien creusé

Alors que 66 millions de Français ont la gueule de bois après la piteuse élimination face à la Suisse en huitièmes de finale de l'Euro, les motifs de satisfaction se comptent sur les doigts d'une main : Karim Benzema et Paul Pogba. Les deux joueurs ont été les bouées de sauvetage d'un collectif en détresse et ce, depuis le coup d'envoi de la compétition, le 15 juin dernier, à Munich.Si son retour en Bleu était attendu depuis cinq ans et demi, Karim Benzema a mis du temps à retrouver ses repères, mais quand KB(1)9 se réveille, ça fait mal. Après avoir loupé un pénalty face au pays de Galles pour sa première titularisation depuis 2015, l'attaquant du Real a manqué de réussite face à l'Allemagne, en voyant son but refusé pour un hors-jeu de Kylian Mbappé. Si de nombreux attaquants auraient pu baisser les bras face à ce manque de réussite, Benzema a su résister à la pression pour exploser face aux Portugais.Généreux dans l'effort et toujours à la recherche de la bonne combinaison, Karim Benzema est finalement récompensé d'un doublé face à son pote CR7 - et du titre d'homme du match en prime. Ses premiers pions depuis le 8 octobre 2015 et un match face à l'Arménie.a confié l'attaquant français après le nul face aux Portugais.Mais KB(1)9 n'est jamais rassasié. Lea remis ça ce lundi face aux Suisses, en sortant les Bleus d'un bourbier bien embêtant d'un doublé en deux minutes, d'abord d'un petit piqué du gauche, puis d'un coup de casque de renard des surfaces. Quatre buts en quatre matchs à l'Euro pour son retour en EDF, c'est propre.Si Benz' s'est montré à la hauteur aux avant-postes, le soldat Paul Pogba