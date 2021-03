Pogba envoie Manchester United en quarts

Pas franchement flamboyant et quasiment intégralement passif, Manchester United n'a eu besoin que d'une situation et d'un Pogba opportuniste pour effacer le nul du match aller (1-1 à Old Trafford) et renverser le Milan AC. Bref, dans ce duel d'ex-gloires du football européen, la réussite a souri à Manchester United, qui verra donc les quarts de la Ligue Europa.

Milan AC 0-1 Manchester United

Loin d'être Madchester

. Comme quoi, quand il ne débloque pas, Morrissey, le chanteur des, sait aussi un peu parler de foot, même s'il a lui aussi perdu de sa superbe. Car oui, même en pleine période de moins bien, ce sont bien lesqui sont sortis vainqueurs du duel des gloires un peu déchues du football européen. Qu'on se le dise : face au Milan AC, Manchester United n'a pas été brillant, loin de là. Pas très entreprenants et la plupart du temps malmenés par les, les hommes de Solskjaer n'ont eu besoin que d'une situation chanceuse, conclue par Pogba, pour effacer le match nul du match aller et éliminer des Italiens finalement trop peu dangereux offensivement. Bref, les Mancuniens sont encore loin des sommets, mais ce sont eux qui auront en tout cas l'occasion de montrer en quarts que quelque part, la lumière brille encore.Pourtant, on pouvait attendre desqu'ils enflamment l'entame du match, qu'ils prennent exemple sur ces grands malades survoltés des Happy Mondays et qu'ils transforment San Siro en Hacienda, ne serait-ce que pour mettre un peu de folie dans la partie. Et pourtant, il n'y a rien eu de bien Madchester dans l'histoire du premier acte. Les hommes de Solskjaer sont bien les premiers à prendre l'initiative Lire la suite de l'article sur SoFoot.com