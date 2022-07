Pogba, à la recherche de la Juve perdue

Après un transfert en grande pompe à Manchester United en 2016, Paul Pogba semble retrouver la Juventus presque comme il l'a quittée, avec Massimiliano Allegri aux manettes de l'équipe A et Andrea Agnelli à celles de la présidence. La réalité est évidemment autre : c'est au sein d'une Vieille Dame affaiblie sportivement et politiquement que le milieu français va tenter de relancer une carrière en club qui ne raconte plus rien, depuis six ans maintenant.

Love and Pogba

C'est presque à se demander pourquoi il est parti. Été 2016. Paul Pogba sort de ce qui reste encore aujourd'hui la meilleure saison de sa carrière. Rayonnant en Serie A avec la Juventus (8 buts, 12 passes décisives), cadre incontournable d'une équipe de France finaliste du dernier Euro, phénomène marketing et médiatique, la Pioche est au top du hip-hop du football mondial. Trop fort, trop bling-bling, trop profitable pour une Juventus qui le refourgue pour 105 millions d'euros à Manchester United, le joueur quitte un club qui l'aura pourtant beaucoup aimé. Paul Pogba est une superstar, et les étoiles mondiales ne s'éternisent plus dans le. Ces temps sont révolus. Six ans plus tard, pourtant, l'astre est de retour dans le système solaire piémontais. Son rayonnement est plus faible. Sa chaleur plus diffuse. Mais c'est bien à Turin que Paul Pogba est venu ranimer le feu sacré d'une carrière en club qui ne fait plus grand sens, depuis un bon paquet d'années.Outre le symbole, qu'est-ce que raconte ce retour ? Pour Pogba, on peut songer à première vue à la perspective d'ambitions sportives régénérées. Selon les médias transalpins, le joueur aurait concédé une baisse de moitié de ses émoluments (de 16 à 8 millions d'euros). Ce qui ferait néanmoins toujours de lui le plus gros salaire de l'effectif, avec Matthijs de Ligt. Le Français renoue aussi avec un club et des tifosi qui lui ont réservé un retour triomphal ce samedi, alors que le joueur s'était rendu au centre d'entraînement de la Juventus pour passer sa visite médicale. La passion reste intacte, mais la raison incite à un chouia plus de prudence. Inconséquent à Manchester United depuis trois saisons, Pogba revient en Italie avec quelques interrogations dans ses bagages. Sa capacité à régulièrement briller au plus haut niveau fait partie du lot, même si le joueur n'a pas franchement été aidé par le contexte mancunien ces dernières années. Sa carrière n'aura retrouvé qu'un Lire la suite de l'article sur SoFoot.com