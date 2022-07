Pogacar lève les bras à Peyragudes

Le Slovène a été le plus fort sur cette étape de montagne de 129 kilomètres entre Saint-Gaudens et Peyragudes, qui comporte quatre cols dont un de deuxième difficulté. On retiendra d’abord que Wout van Aert est mathématiquement assuré de porter le maillot vert jusqu’au bout de ce Tour s’il arrive à Paris, grâce à sa deuxième place au sprint intermédiaire. Après un long moment, l’échappée est menée par le Français Thibaut Pinot et un petit groupe de coureurs. Mais le coureur FDJ et ceux qui l’ont rejoint ont été rattrapé par un peloton qui imprimait un gros rythme, la vitesse moyenne de l’étape s’élevant à 39 kilomètre/heure. C’est finalement un groupe de trois coureurs composé de Brandon McNulty, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard qui se détache dans les derniers kilomètres. Et au terme d’un duel final incroyable au sommet entre le maillot jaune et son dauphin, c’est le Slovène qui franchit la ligne le premier, après avoir contré une offensive du Danois. Au général, l’écart se creuse entre les deux coureurs et le troisième Geraint Thomas, qui compte plus de 3 minutes d’avance sur le 4e, Nairo Quintana. David Gaudu et Romain Bardet occupent respectivement les 5 et 6e places.

