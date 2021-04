Podcast Alternative Football (épisode 3) : La marque de mode PSG

Le football est un jeu simple, dont beaucoup parlent, mais un univers complexe, que peu connaissent vraiment. Dans Alternative Football, le podcast hors terrain de So Foot, vous en découvrirez les rouages, avec ses principaux acteurs. Dans chaque épisode, Édouard Cissé, ancien milieu de terrain du PSG, de l'OM ou de Monaco désormais entrepreneur, et Matthieu Lille-Palette, vice-président d'Opta, s'entretiendront avec un invité sur un thème précis. Pendant une mi-temps, temps nécessaire pour redéfinir totalement votre grille de compréhension.

?Le @PSG_inside: club de foot ou marque de mode??C'est la question du 3ème épisode de notre podcast "Alternative Football" présenté par Edouard Cissé et @MatthieuLilleP ?@fabienallegre directeur de la diversification au PSG y répondA écouter ici?https://t.co/jDtIPtPqbm pic.twitter.com/eNm0bOSdAq -- SO FOOT (@sofoot) April 28, 2021

Dans ce, Edouard et Matthieu s'intéressent au. Le domicile, l'extérieur, le troisième et désormais le quatrième. A chaque sortie son lot de polémiques et de critiques sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas tout ! Depuis l'arrivée de QSI, il ne se passe pas un mois sans une nouvelle collab. De la collection capsule de casques futuristes à la veste Levi's, en passant par l'ouverture de boutiques en Asie,C'est la question posée à