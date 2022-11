information fournie par So Foot • 11/11/2022 à 07:00

Podcast Alternative Football (épisode 25) avec Fabrice Bocquet, nouveau directeur général de l'OGC Nice, sur les nouveaux profils des dirigeants du foot sortis d'écoles de commerce, banques d'affaires, sociétés de conseils, leurs parcours et méthodes

Le football est un jeu simple, dont beaucoup parlent, mais un univers complexe, que peu connaissent vraiment. Dans Alternative Football, le podcast hors terrain de So Foot, vous en découvrirez les rouages, avec ses principaux acteurs. À chaque épisode, Édouard Cissé, ancien milieu de terrain du PSG, de l'OM ou de Monaco désormais entrepreneur en plus d'être consultant pour Prime Video, et Matthieu Lille-Palette, vice-président d'Opta, s'entretiendront avec un invité sur un thème précis. Pendant une mi-temps, temps nécessaire pour redéfinir totalement votre grille de compréhension.

... et maintenant. Certesa toujours baigné dans le football. Gardien de but, il a longtemps étéen Île-de-France. Mais avec un tel pedigree, on l'imagine plutôt travailler en banque d'affaires ou dans un fonds d'investissement plutôt que dans un club de L1. Déjà, dont il a tiré le livre

