Podcast Alternative Football (épisode 23) avec Franck Thivilier, directeur technique national adjoint à la FFF, ancien responsable de la formation des entraîneurs

Le football est un jeu simple, dont beaucoup parlent, mais un univers complexe, que peu connaissent vraiment. Dans Alternative Football, le podcast hors terrain de So Foot, vous en découvrirez les rouages, avec ses principaux acteurs. À chaque épisode, Édouard Cissé, ancien milieu de terrain du PSG, de l'OM ou de Monaco désormais entrepreneur en plus d'être consultant pour Prime Video, et Matthieu Lille-Palette, vice-président d'Opta, s'entretiendront avec un invité sur un thème précis. Pendant une mi-temps, temps nécessaire pour redéfinir totalement votre grille de compréhension.

Peu dire que le coach français s'exporte mal.. Pire, le coach français n'est. Regardez le podium de la L1 :. Sans oublier Peter Bosz à l'OL. Maisdont l'une des missions à Clairefontaine était auparavant d'. C'est la raison pour laquelle Matthieu et Édouard se sont rendus au centre technique national pour l'interroger.

