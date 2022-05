information fournie par So Foot • 13/05/2022 à 14:00

Podcast Alternative Football (épisode 22) avec Jérôme Bourreau, président du FC Rueil Malmaison, plus gros club français en matière de licenciés/ées

Le football est un jeu simple, dont beaucoup parlent, mais un univers complexe, que peu connaissent vraiment. Dans Alternative Football, le podcast hors terrain de So Foot, vous en découvrirez les rouages, avec ses principaux acteurs. À chaque épisode, Édouard Cissé, ancien milieu de terrain du PSG, de l'OM ou de Monaco désormais entrepreneur en plus d'être consultant pour Prime Video, et Matthieu Lille-Palette, vice-président d'Opta, s'entretiendront avec un invité sur un thème précis. Pendant une mi-temps, temps nécessaire pour redéfinir totalement votre grille de compréhension.

La saisie des licences se termine fin avril. C'est donc. À ce petit jeu,. Si, aux dernières nouvelles, il est devancé pour le moment par l'Atlético 13 Paris pour quatre adhérents (1555 vs 1551),. Qui de mieux donc que, pour cela ?

Foot pro et amateur sont-ils encore réconciliables ? ?Réponse ici avec Jérôme Bourreau, président du @FCRueil , plus gros club ?? en nombre de licencié(e)s ces dernières années, dans l'épisode 22 de notre podcast Alternative Football▶️ https://t.co/WQzN6EQ9BD pic.twitter.com/jyKJlKb80G

