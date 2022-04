information fournie par So Foot • 29/04/2022 à 14:00

Podcast Alternative Football (épisode 21) avec Denis Troch, ancien entraîneur du PSG devenu coach mental et Expert en Optimisation de potentiel chez H-Cort Performance Paris

Le football est un jeu simple, dont beaucoup parlent, mais un univers complexe, que peu connaissent vraiment. Dans Alternative Football, le podcast hors terrain de So Foot, vous en découvrirez les rouages, avec ses principaux acteurs. À chaque épisode, Édouard Cissé, ancien milieu de terrain du PSG, de l'OM ou de Monaco désormais entrepreneur en plus d'être consultant pour Prime Video, et Matthieu Lille-Palette, vice-président d'Opta, s'entretiendront avec un invité sur un thème précis. Pendant une mi-temps, temps nécessaire pour redéfinir totalement votre grille de compréhension.

S'il existedans le football,Employé à tort et à travers, surtout après chaque défaite du Paris SG en Ligue des Champions,Qui, double scoop, ne porte plus la moustache et a choisi son nom en verlan pour son entreprise : H-Cort Performance.

