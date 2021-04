So Foot • 15/04/2021 à 07:00

Podcast Alternative Football (épisode 2) : Les Agents de Joueurs

Le football est un jeu simple, dont beaucoup parlent, mais un univers complexe, que peu connaissent vraiment. Dans Alternative Football, le podcast hors terrain de So Foot, vous en découvrirez les rouages, avec ses principaux acteurs. Dans chaque épisode, Édouard Cissé, ancien milieu de terrain du PSG, de l'OM ou de Monaco désormais entrepreneur, et Matthieu Lille-Palette, vice-président d'Opta, s'entretiendront avec un invité sur un thème précis. Pendant une mi-temps, temps nécessaire pour redéfinir totalement votre grille de compréhension.

Les agents de joueurs sont-ils indispensables ?C'est la question du 2e épisode de notre podcast "Alternative Football", présenté par Édouard Cissé et @MatthieuLillePPour y répondre, @joaquimbatica, agent FFF depuis 2006? À écouter ici : https://t.co/jDtIPtPqbm pic.twitter.com/6WLlrj9UpL -- SO FOOT (@sofoot) April 14, 2021

Dans ce, Edouard et Matthieu s'attaquent aux. Encore pire que les journalistes ? Un euphémisme de dire que les agents de joueurs ont mauvaise presse. Tous des escrocs qui prennent une commission sur un transfert qui aurait pu se faire sans eux à des prix bien plus raisonnables.C'est la question posée à? Disponible sur Apple? Disponible sur Spotify? Disponible sur DeezerBonne écoute! À dans 15 jours. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner !