Podcast Alternative Football (épisode 16) avec Frédéric Boistard comme invité, patron de la marque Kipsta, sur le thème des équipementiers dans l'ombre de Nike et Adidas

Le football est un jeu simple, dont beaucoup parlent, mais un univers complexe, que peu connaissent vraiment. Dans Alternative Football, le podcast hors terrain de So Foot, vous en découvrirez les rouages, avec ses principaux acteurs. Dans chaque épisode, Édouard Cissé, ancien milieu de terrain du PSG, de l'OM ou de Monaco désormais entrepreneur en plus d'être consultant pour Prime Video, et Matthieu Lille-Palette, vice-président d'Opta, s'entretiendront avec un invité sur un thème précis. Pendant une mi-temps, temps nécessaire pour redéfinir totalement votre grille de compréhension.

En 2016,d'un Top 10 consacré aux chaussures de foot. Et". En 2022, la marque foot de Decathlonet commercialisera une chaussure avec une semelle garantie anti-détachement pendant 10 ans.C'est ce qu'ont voulu savoir Edouard et Matthieu et la raison pour laquelle

