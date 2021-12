Podcast Alternative Football (épisode 14) avec Wiloo comme invité sur le thème du foot, des nouveaux médias et des traitements journalistiques possibles

Le football est un jeu simple, dont beaucoup parlent, mais un univers complexe, que peu connaissent vraiment. Dans Alternative Football, le podcast hors terrain de So Foot, vous en découvrirez les rouages, avec ses principaux acteurs. Dans chaque épisode, Édouard Cissé, ancien milieu de terrain du PSG, de l'OM ou de Monaco désormais entrepreneur en plus d'être consultant pour Prime Video, et Matthieu Lille-Palette, vice-président d'Opta, s'entretiendront avec un invité sur un thème précis. Pendant une mi-temps, temps nécessaire pour redéfinir totalement votre grille de compréhension.

Mags, radio, tv, comptes Insta, podcasts, lives Twitch... Le paysage média foot est-il saturé ou de nouveaux traitements sont-ils encore possible? ?Réponse ici avec le youtubeur @WilooFootball dans l'épisode 14 de notre podcast Alternative Football:➡️https://t.co/YFiAinznLT pic.twitter.com/3hHX1F9ZST — SO FOOT (@sofoot) December 1, 2021

Comment la couverture du foot se réinvente-t-elle au gré des évolutions tech et culturelles, de l'arrivée de nouveaux médias, du changement des habitudes de consommation de contenus ? Autant de questions à retrouver dans l'épisode 14 d'. Et de réponses à entendre de la bouche de Wiloo, jeune étudiant de Sciences Po Paris devenu YouTubeur à succès avec sa chaîne d'analyse et de culture foot et ses 400 000 abonnés.➡️ Disponible sur Apple➡️ Disponible sur Spotify➡️ Disponible sur DeezerBonne écoute ! À dans 15 jours. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner !