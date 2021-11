Podcast Alternative Football (épisode 12) : Sorare, la licorne foot de la French Tech spécialisée dans les vignettes Panini numériques façon NFT

Le football est un jeu simple, dont beaucoup parlent, mais un univers complexe, que peu connaissent vraiment. Dans Alternative Football, le podcast hors terrain de So Foot, vous en découvrirez les rouages, avec ses principaux acteurs. Dans chaque épisode, Édouard Cissé, ancien milieu de terrain du PSG, de l'OM ou de Monaco désormais entrepreneur en plus d'être consultant pour Prime Video, et Matthieu Lille-Palette, vice-président d'Opta, s'entretiendront avec un invité sur un thème précis. Pendant une mi-temps, temps nécessaire pour redéfinir totalement votre grille de compréhension.

Cartes Panini virtuelles, block-chain, fantasy football, NFT, licorne, levée record... Derrière tous ces mots-clés se cache une start-up française de 30 salariés crée il y a seulement trois ans qui ambitionne purement et simplement de devenir "le nouveau géant de l'entertainment sportif mondial": Sorare. Valorisée à plus de 4 milliards d'euros, elle fait logiquement beaucoup parler d'elle en cette rentrée. Impossible (donc) pour Edouard et Matthieu de ne pas convier son n°2, Thibaut Predhomme à la table d'Alternative Football pour l'interroger sur l'avenir de l'expérience foot.