information fournie par So Foot • 22/10/2021 à 06:00

Podcast Alternative Football (épisode 11) : les fonds d'investissement et le football européen

Le football est un jeu simple, dont beaucoup parlent, mais un univers complexe, que peu connaissent vraiment. Dans Alternative Football, le podcast hors terrain de So Foot, vous en découvrirez les rouages, avec ses principaux acteurs. Dans chaque épisode, Édouard Cissé, ancien milieu de terrain du PSG, de l'OM ou de Monaco désormais entrepreneur en plus d'être consultant pour Prime Video, et Matthieu Lille-Palette, vice-président d'Opta, s'entretiendront avec un invité sur un thème précis. Pendant une mi-temps, temps nécessaire pour redéfinir totalement votre grille de compréhension.

En parallèle de la crise sanitaire et de celles des droits TV, le football européen vit une autre révolution : l'arrivée massive de fonds d'investissement, et notamment américains, venus renflouer les caisses vides. Des clubs mais aussi des ligues. Qui sont ces nouveaux acteurs ? Quels sont leurs objectifs ? Quels sont les risques ? Autant de questions auxquelles Antoine Gobin, un temps propriétaire du club bordelais, a répondu au micro d'Edouard et Matthieu.