information fournie par So Foot • 19/10/2021 à 06:00

Pochettino, le jeu ne peut attendre

Si les résultats sont au rendez-vous en ce début de saison, dans le détail du jeu, le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino ennuie. Presque un an après l'arrivée de l'Argentin et de son staff sur le banc parisien, il n'y a à vrai dire pas grand-chose à mettre à son crédit, si ce n'est une poignée de très grosses séquences en Ligue des champions. Ça tombe bien, cela reste l'objectif principal du club, qui affronte Leipzig ce mardi (21h). Mais combien de temps pourra-t-il le poursuivre sans le sacro-saint projet de jeu ?

PSGRB Leipzig 19/10/2021 à 21h Ligue des champions Diffusion sur

Et heureusement, il y avait Marco Verratti et Kylian Mbappé. Ce vendredi au Parc des Princes, pour son retour à la Ligue 1 après une première défaite subie à Rennes et deux semaines de trêve internationale, le PSG, bien que privé de plusieurs de ses Sud-Américains (Marquinhos, Paredes, Neymar, Messi, Di María) a gagné avec très peu de panache face à Angers (2-1), bien aidé en fin de match par la VAR. Une victoire ric-rac, comme le PSG a su en emmagasiner depuis le début de saison, symptomatique d'une équipe surpuissante sur le papier, mais qui a bien souvent du mal à tuer ses matchs face à des Lire la suite de l'article sur SoFoot.com