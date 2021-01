Pochettino, l'enfant de Murphy

Même si sa carrière de joueur puis d'entraîneur l'ont peu à peu éloigné de ses racines, Mauricio Pochettino est resté très attaché à son Murphy natal. Un village de près de 4000 habitants planté au milieu des terres les plus fertiles d'Argentine à 150km au sud-ouest de Rosario. Là-bas, dit-on, "les footballeurs poussent autant que le soja" et le nouveau coach du PSG y est un héros surnommé le " petit lapin ".

Entretien vérité

Il ne s'était certainement jamais autant confié dans un entretien. C'était en mai dernier en plein cœur de la première vague de coronavirus. Depuis six mois et son éviction des, Mauricio Pochettino est au chômage. Confiné dans son domicile londonien, l'ancien défenseur s'occupe en revisionnant de vieux matchs avec ses fils, dont le légendaire Boca-Newell's du 9 juillet 1991. Ce jour-là, dans une Bombonera surchauffée, la bande à Bielsa remporte le titre national au terme d'une bataille physique immortalisée par l'image du maillot rouge et noir fendu en deux du numéro 6 alors âgé de 19 ans : Pochettino. Ce retour vers le passé, l'ex-technicien de Tottenham le savoure en ce printemps pandémique.De fait, sa parole est rare et recherchée par la presse. Mais celui qui lui fait parvenir une demande d'interview en cet après-midi anglais ensoleillé n'est pas un journaliste comme les autres. Il ne travaille pas au, ni au quotidien argentin. Loin de là. L'homme qui décroche le précieux entretien s'appelle Norberto Maco Caffa. Il a 65 ans et il est vétérinaire. C'est lui qui a fini par convaincre Pochettino de créer un compte Instagram. L'entrevue en live est prévue sur le réseau social., se marre l'ancien international albiceleste lorsque son visage apparaît enfin. L'échange est chaleureux. C'est une discussion entre vieux amis. Pendant deux heures et demi entrecoupées de trois déconnexions,, comme l'appelle Maco, rembobine sa carrière et sa vie sans regarder sa montre. Depuis ce qui ressemble à un bureau-cuisine, l'intervieweur aux faux-airs de Michel Sapin écoute et relance, toujours avec bienveillance :(le petit lapin)