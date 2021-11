Pochettino, l'appel du large

Même si les résultats comptables sont brillants avant d'aller défier Manchester City, le PSG de Mauricio Pochettino ne fait pas rêver. Pis, il agace. Et l'avenir du coach argentin, arrivé en janvier dernier, pourrait vite s'écrire loin du Parc des Princes tant les rumeurs d'un départ vers Manchester United se font insistantes après celles de l'été dernier le renvoyant à Tottenham. D'autant que dans le même temps, le nom de Zinédine Zidane rôde dans les couloirs de Doha et que l'Argentin, en deux récentes interviews, a salement amoché son club. Paris, ton univers impitoyable.

Manchester CityParis S-G Le 24/11/2021 Diffusion sur

Tout devrait aller bien dans le meilleur des mondes du PSG : Lionel Messi joue avec Neymar et Kylian Mbappé sur le front de l'attaque, le club est largement leader de Ligue 1 et toujours invaincu en Ligue des champions, il possède des latéraux jeunes et modernes, Marco Verratti est marié, Mauro Icardi est abonné au compte de sa femme, Wanda, sur Instagram, et la guerre des goals n'a jamais éclaté. Et puis finalement, comme le PSG reste le PSG, pendant que Thomas Tuchel marche sur la Premier League avec un Thiago Silva étincelant, Mauricio Pochettino, sous contrat jusqu'en 2023, n'est plus aussi certain de passer Noël dans la capitale. La raison ? Les bruits qui courent. Partout. Toujours. Tout le temps. C'est simple, depuis le limogeage d'Ole-Gunnar Solskjær Lire la suite de l'article sur SoFoot.com