Plumé par le Bayern Munich, l'Atlético de Madrid rate la qualification

Longtemps, l'Atlético de Madrid a cru au coup parfait : après avoir ouvert le score à la demi-heure de heure, les hommes de Diego Simeone ont tranquillement contrôlé le match face à une équipe B du Bayern Munich. Problème : les Allemands, d'abord dociles, se sont rebellés et ont arraché le point du nul (1-1). Coup dur mérité pour les Colchoneros, qui ratent une belle occasion de se qualifier faute d'avoir su tuer la partie.

Atlético de Madrid 1-1

Joyau Félix

ColchonerosUn match amical entre deux grands Europe, un mardi soir ? Quelle drôle d'idée. Et pourtant, c'est presque ce qu'ont offert l'Atlético de Madrid et le Bayern de Munich. Il faut dire qu'il n'y avaitplus d'enjeu, dans ce groupe A : les Allemands étaient déjà qualifiés, et les Espagnols n'avaient plus besoin que de trois points pour définitivement écarter le RB Leipzig et le Lokomotiv Moscou. Problème, le bon petit arrangement entre amis qui s'était dessiné pendant la partie s'est transformé en traquenard pour l'Atlético de Madrid : victimes de leur rythme de sénateur, lesont été rejoints en fin de match par le Bayern et sont privés (pour l'instant) de leur qualification (1-1). Pris à leur propre jeu, une nouvelle fois.Qu'on se le dise, il a très vite été clair que la soirée allait être calme. Ne serait-ce que parce qu'Hans Dieter Flick avait décidé d'aligner une équipe bis, avec notamment les titularisations de Musiala et Arrey-Mbi. Aussi parce que les, sûrs de leur coup, n'ont pas tenu à mettre un rythme effréné dans ce match amical de milieu de semaine : ils n'ont ceci dit pas besoin de beaucoup plus pour se procurer quelques occasions, grâce à un bon Koke (10) et un volontaire Carrasco (23).