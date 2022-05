Plan social à la Fédération Française de Football : l'argent n'a pas d'honneur

À la FFF, on n'aime pas parler d'argent. Mais la Fédération Française de Football est aussi une entreprise, peut-être même bien davantage aujourd'hui que cette fameuse grande maison du foot amateur et de ses milliers d'associations, sans parler de l'armée dévouée des bénévoles. Et comme toute les boîtes, elle sait dégraisser, quand la dure loi du marché l'impose, et ce processus commence rarement avec les plus gros salaires...

Prime à la prime

L'information est relativement passée inaperçue mais la FFF a remporté une belle victoire récemment . Non pas qu'elle soit parvenue à vendre les droits télés des Bleus ou de sa Coupe de France, toujours en souffrance d'une offre satisfaisante. Pour résumer, la cour administrative d'appel de Paris a rétabli vendredi dernier, au nom de points procéduraux, le plan social qui avait été dans un premier temps annulé en décembre dernier.Ce plan dit de sauvegarde de l'emploi avait suscité des remous fort peu courant au sein de ce petit monde qui préfère se nimber de sa vocation de "service public" plutôt que de révéler les dessous d'une "boîte" avec un chiffre d'affaire avoisinant les 250 millions d'euros. Et comme dans de nombreux secteurs, le Covid-19 s'est révélé une "opportunité" inespérée pour essorer les effectifs. L'idée, le fond et la forme (18 postes supprimés) de ce PSE ont été attribué à Florence Hardouin, directrice générale. Cette confirmation n'épuise pas le feuilleton juridique puisque que dix salariés concernés ont lancé une procédure devant les prud'hommes, et qu'un dernier recours va sûrement être déposé devant le Conseil d'État.Cette péripétie semblera horriblement familière aux oreilles de bien des salariées de notre pays. Toutefois ce PSE éclaire surtout quelque chose de singulier, la culture "interne" de la FFF et de sa direction. Un fonctionnement particulier dont Jean-Michel Aulas, peu soupçonnable de gauchisme, s'était ému :