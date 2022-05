Plainte de la Liga contre le PSG au sujet de Mbappé : l'hôpital qui se moque de la charité

La décision de Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain a suscité, sans surprises, énormément d'aigreur en Espagne. Mais la croisade que veut lancer Tebas, président de la Liga, afin de sauver le football européen ne peut que faire sourire. Il n'existe aucune morale ni d'ethique dans le capitalisme, le ballon rond n'y échappe évidement pas.

Trahison. C'est le mot qui résume l'ambiance à Madrid en ce dimanche matin après l'annonce de Kylian Mbappé de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain et donc de ne pas rejoindre le Real Madrid cet été comme les supporters, les médias et même le club le pensaient. Et il y a plusieurs manières de réagir à un sentiment de trahison : la tristesse, le rejet de l'autre ou encore la colère. La Liga et son président Javier Tebas, qui se frottaient déjà les mains de voir débarquer dans le championnat Kylian Mbappé après les départs successifs de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi ont choisi la troisième option. À l'imagine d'un communiqué de la Liga dénonçant que "". Des propos qui mettent la barre haute pour ce qui reste des tractations autour du transfert d'un joueur. Même si le cas Mbappé avait pris une ampleur et une dimension rarement atteintes, devenant l'actualité principale sur le vieux continent.Plus fort encore, l'instance espagnole annonce même qu'elle va porter plainte "". En terme de declaration de guerre, difficile de sortir une artillerie plus lourde, sauf à masser les troupes pour franchir les Pyrénées. Il serait pourtant érroné de n'y voire ici un simple saut d'humeur de mauvais perdant. Javier Tebas, président de la Liga, s'était déjà répandu sur le sujet en fustigeant le comportement du club parisien sur "". Une ligne de défense pas étonnante tant le bonhomme a déjà régulièrement dénoncé le poids qu'occupent désormais ces clubs de "" largement financés par des États du Golfe.

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com