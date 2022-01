Plaidoyer pour la CAN

Le drame d'Olembe a plongé dans l'effroi cette CAN 2021 au Cameroun. Des dysfonctionnements organisationnels se sont ajoutés à ce désastre. À toutes ces critiques légitimes, il convient toutefois de raconter à nouveau ce qu'est la CAN. Une compétition qui épouse les soubresauts politico-sportifs d'un continent jeune qui cherche à avancer comme il le peut.

CAN 2021, variable d'ajustement du foot mondialisé

Avant toute chose, à la façon de Jacques Brel, "", on aimerait avoir une pensée émue pour les victimes, décédées ou blessées, du drame d'Olembe. Les huit personnes (bilan officiel) qui étaient allées à la grande fête du football pour célébrer les Lions Indomptables ont trouvé la mort dans des circonstances atroces. La CAN portera donc pour toujours le deuil de ces inconnus dont les familles attendent désormais que justice soit faite. Alors, oui, rien que pour ces morts et ces blessés, cette édition 2021 restera un désastre, un fiasco. "", a déclaré Patrice Motsepe, président de la CAF. Il appartient désormais aux autorités camerounaises de faire toute la lumière sur cette tragédie. Voilà, c'est dit. Et puis la vie reprend son cours : il faut avancer. Sans jamais oublier le drame, bien sûr.D'un peu partout, on tire à boulets rouges sur cette CAN et sur le football africain en général. Selon Twitter, par exemple, on assisterait à la pire CAN de l'histoire (le hashtag #PireCan fait fureur). Outre les morts d'Olembe, on stigmatise pêle-mêle les infrastructures inachevées, les hôtels inconfortables aux conditions hygiéniques indignes, la piètre nourriture, le mauvais accueil des "petites équipes", les pelouses déplorables, l'arbitrage très moyen et enfin les normes sanitaires très fluctuantes autour du Covid qui ont pénalisé, entre autres, les Comores. Là aussi, ça doit être dit : oui, cette CAN n'honore pas le football africain. Mais le reste du monde devrait aussi faire profil bas. La prestigieuse UEFA ne nous a-t-elle pas offert récemment un tirage de Ligue des champions digne d'une caméra cachée ? L'Euro 2021 résonne encore de cris de singe, d'hymnes sifflés, des pleurs des joueurs danois forcés de reprendre le jeu alors que Christian Eriksen était plongé dans le coma sur le gazon. Les émeutes aux portes de Wembley juste avant la finale auraient pu, elles aussi, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com