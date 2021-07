Pitso Mosimane, le pharaon sud-africain

La finale de la Ligue des champions opposant Al Ahly aux Kaizer Chiefs, ce samedi à Casablanca (21h), verra le club égyptien tenter de réaliser le deuxième back-to-back de son histoire. Pour ce faire, les Cairotes compteront sur leur entraîneur, le Sud-Africain Pitso Mosimane. Celui qui rafle tout sur son passage depuis dix ans s'est imposé comme l'un des meilleurs techniciens du continent, souhaitant désormais viser plus haut.

Jugé "trop gros" par son sélectionneur

Le 11 février dernier et pour la première fois depuis 2006, Al Ahly décrochait la médaille de bronze à l'occasion de la Coupe du monde des clubs, s'imposant au tirs au but face aux Brésiliens de Palmeiras. Un exploit retentissant qui consacrait le travail d'un homme : Pitso John Mugabe Hamilton Mosimane. Cinq mois plus tard, le voici prêt à emmener les Rouge et Blanc décrocher une deuxième C1 consécutive, sa troisième sur le plan personnel.Avant d'entamer cette richissime vie d'entraîneur, le natif de Kagiso, dans la province de Gauteng, lance son parcours à la fin des années 1980, sillonnant les pelouses sèches de Premiership. Footballeur amateur dans le petit club des Rockville Hungry Lions, celui que l'on surnomme "Jingles" est repéré en 1982 par Stanley Tshabalala, alors adjoint de la légende Jomo Sono. Ce dernier le convainc ainsi de signer dans son club, les Jomo Cosmos, avec lequel il découvre le monde professionnel. Joueur de bon niveau, sans être flamboyant, il est auréolé en 1993 par quatre sélections avec les. L'aventure se conclut malheureusement sur une note amère en 1996. En fin de carrière et jugépar son sélectionneur Clive Barker, il est exclu du groupe devant participer à la première Coupe d'Afrique des Nations du pays, qui plus est à domicile.Poussé vers la retraite à seulement 33 ans, Mosimane bascule rapidement de l'autre côté du terrain.(au Ionikos Nikeas entre 1989 et 1995, NDLR) précise t-il.De retour chez lui en 1998, Pitso rejoint les Mamelodi Sundowns en tant d'entraîneur de la réserve. Ses qualités Lire la suite de l'article sur SoFoot.com